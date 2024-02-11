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Yılın ikinci Kabine Toplantısı yarın! İşte masada yer alan konular...

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Giriş: 11.02.2024 19:50
Kabine toplantısı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci Kabine'si yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Kabine'nin gündeminde yer alan konuları A Haber editörü Hakan Bacaksız canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
Yılın ikinci Kabine Toplantısı yarın!
Yılın ikinci Kabine Toplantısı yarın!
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