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Yılın 2. Kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'nin gündeminde ne var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 09:08
Bugün Ankara'nın gündemi Kabine. Peki yeni yılın 2. Kabinesi’nin gündeminde ne var? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş hem Kabine’yi hem de gündemdeki diğer konuları aktardı.
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