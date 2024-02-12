Yılın 2. Kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'nin gündeminde ne var?

Bugün Ankara'nın gündemi Kabine. Peki yeni yılın 2. Kabinesi’nin gündeminde ne var? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş hem Kabine’yi hem de gündemdeki diğer konuları aktardı.

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