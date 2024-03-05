Yerli ve milli hava savunma sistemleri

Savunma sanayii alanında devrim niteliğinde adımlara imza atan Türkiye, ambargoları aşarak yerli ve milli birçok hava savunma sistemini üretmeyi başardı. Biz de bu sistemlerden bazılarını tüm özellikleriyle sizler içinde derledik. İşte Türkiye'nin hava savunma sistemleri...

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