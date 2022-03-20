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Yerli otomobil TOGG nefes kesti! Eksi 40 derecedeki zorlu sınavda ışıl ışıl parladı! TOGG ne zaman satışa çıkacak?

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Giriş: 20.03.2022 18:41
Türkiye'nin milyonlar tarafından merakla beklenen yerli otomobil TOGG'a dair yeni görüntüler resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. TOGG'un sıfırın altında eksi 40 derecede verdiği zorlu sınava ilişkin görüntüler nefes keserken paylaşıma 'Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.' notu düşüldü. İşte TOGG'un son hali...
Yerli otomobil TOGG nefes kesti
Yerli otomobil TOGG nefes kesti
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