20 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yerli otomobil TOGG nefes kesti! Eksi 40 derecedeki zorlu sınavda ışıl ışıl parladı! TOGG ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye'nin milyonlar tarafından merakla beklenen yerli otomobil TOGG'a dair yeni görüntüler resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. TOGG'un sıfırın altında eksi 40 derecede verdiği zorlu sınava ilişkin görüntüler nefes keserken paylaşıma 'Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.' notu düşüldü. İşte TOGG'un son hali...