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Yerel Seçime son 2 gün! Oy kullanırken dikkat: Geçersiz olmasın!

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Giriş: 28.03.2024 23:03
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi. Detayları Doç. Dr. Hüseyin Melih Çakır A Haber canlı yayınında aktardı...
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