Yerel seçime doğru son düzlük! Anketler ve meydanlar ne diyor?

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. İstanbul ve Ankara mitinglerinde meydanlar ne dedi? Büyükşehirlerde kim önde? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN