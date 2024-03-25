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Yerel seçime doğru son düzlük! Anketler ve meydanlar ne diyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 11:02
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. İstanbul ve Ankara mitinglerinde meydanlar ne dedi? Büyükşehirlerde kim önde? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Son düzlük! Anketler ve meydanlar ne diyor?
Son düzlük! Anketler ve meydanlar ne diyor?
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