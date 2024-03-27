Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü! 21 isim istifa ederek AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi’nde yeni istifalar yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkent’te aralarında il başkanı ve yardımcılarının bulunduğu 21 isim Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Yeni Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili partiden istifa ederek, AK Parti'ye geçiş yapmış ve rozetini Başkan Erdoğan takmıştı. YRP yönetimini eleştiren Pamukçu, "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi! Kötülüğünü önlemek için AK Parti'ye geçerim." demişti.

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