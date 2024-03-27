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Yeniden Refah Partili Abdurrahman Akyüz’den çağrı: Erbakan Hoca Kurum’u desteklerdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 09:41
Seçime 5 gün kala yeniden Refah Partili Abdurrahman Akyüz'ün açıklamaları gündemde. Partililere seslendiği konuşmasında "Erbakan Hoca olsa İstanbul'da Murat Kurum'u destekler" demişti. Akyüz bu çağrısını tekrarladı.
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