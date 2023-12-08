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Yeni yargı paketine "fenomen" maddesi

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 18:14
Yeni yargı paketinde fenomenler için düzenleme yapılacak. MASAK raporu beklenmeden ma varlıklarına tedbir konulabilecek. Avukat Burak Evci konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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