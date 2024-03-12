13 Mart 2024, Çarşamba
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Yeni harekat yolda mı? Dün MSB’de kritik zirve, bugün Irak'ın kuzeyinde güvenlik toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta (4 Mart) verdiği Irak sınırına "yeni harekat" mesajının ardından peş peşe kiritk temaslar gerçekleşti. Dün MSB'de gerçekleştirilen Güler-Fidan-Kalın toplantısınında ardından bugün de 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Peki sıınır ötesine yeni bir askeri operasyon mu geliyor? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler son gelişmelere dair detayları değerlendirdi.