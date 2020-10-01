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Yeni düzen bugün başlıyor! Sosyal medya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Giriş: 01.10.2020 12:30
Güncelleme:01.10.2020 12:45
Tartışmalara neden olan Sosyal Medya Yasası, bugünden itibaren de uygulanmaya başlanacak. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacaklar. A Haber'e konuk olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kınık detayları paylaştı.

Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasaya göre 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci bulunduracak. Sosyal medya düzenlemesi ile temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına ise kademeli yaptırım kapıda.

Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme Twitter, Facebook gibi mecraları kapsıyor.

- Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.

- 3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek ve internet trafiği bant genişliği daraltılacak

- 30 gün içinde de yine temsilci atanmazsa internet hızı 90 güne kadar düşürülebilecek.

- Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.

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