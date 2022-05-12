Yaya trafiğine açılan yol İSPARK’a çevrildi! Esnafın tepkisi İSPARK’a geri adım attırdı

İstanbul Ümraniye'de trafiğe kapatılarak yayalara açılan cadde bir gün sonra İSPARK tarafından park alanına dönüştürüldü. Çevre esnafı işlerinin bozulması üzerine ilginç bir eylem yaparak tepkisini gösterince İSPARK noktası kaldırılarak cadde eski görüntüsüne kavuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN