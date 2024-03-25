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Yargıtay başkanını seçiyor! 3 turda hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 15:08
Yargıtay'da başkanlık seçimi yarına kaldı. İlk üç turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 4. tur oylama yarın. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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