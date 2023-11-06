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Yahudi kadından katil İsrail'e tepki! İngiliz polisi tepki gösteren kadını gözaltına aldı

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 09:47
Gazze'deki soykırıma dünyadan sesler yükseliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da "Yael Kahn" adlı bir kadın, İsrail'in katliamını protesto ediyordu. Üstelik protestocu kadın bir Yahudi ve ailesi nazi soykırımında ölmüştü. İngiliz polisi, İsrail'e tepki gösteren kadını gözaltına aldı. O sırada çevredekiler polise tepki gösterdi.
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