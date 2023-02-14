14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yağmalara karşı nasıl önlem alınıyor? Bölgede neler yapılıyor?

Yağmalara karşı nasıl önlem alınıyor? Bölgede neler yapılıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2023 13:22
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra büyük yıkıma uğrayan Malatya’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Enkaz başlarında Mehmetçik nöbet tutuyor. Yağmacılara karşı güvenlik tedbirleri alınıyor. Enkazlardan çıkan kıymetli eşyalar sahiplerine ulaştırılmak için kayıt altına alınıyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkaz başında güvenlik nöbeti!
Enkaz başında güvenlik nöbeti!
Deniz Baykal’a veda...
Deniz Baykal'a veda...
İhbar canlı yayında geldi! İşte o anlar
İhbar canlı yayında geldi! İşte o anlar
13 katlı rezidans nasıl yıkıldı?
13 katlı rezidans nasıl yıkıldı?
Müteahhit ’depremzede’ olarak saklanmış
Müteahhit 'depremzede' olarak saklanmış
Bakanlıktan Josef de Souza iddialarına yanıt
Bakanlıktan Josef de Souza iddialarına yanıt
Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler
Melisa Ülkü'den duygulandıran sözler
Enkaz başında ’İYİ’ tiyatro!
Enkaz başında 'İYİ' tiyatro!
Kabine toplanıyor
Kabine toplanıyor
CHP yandaşlarının ’Tayvan’ algısı
CHP yandaşlarının 'Tayvan' algısı
Deprem bölgesinde skandal tezahürat
Deprem bölgesinde skandal tezahürat
9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik
"9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik"
Daha Fazla Video Göster