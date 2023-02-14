14 Şubat 2023, Salı
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Yağmalara karşı nasıl önlem alınıyor? Bölgede neler yapılıyor?
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra büyük yıkıma uğrayan Malatya’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Enkaz başlarında Mehmetçik nöbet tutuyor. Yağmacılara karşı güvenlik tedbirleri alınıyor. Enkazlardan çıkan kıymetli eşyalar sahiplerine ulaştırılmak için kayıt altına alınıyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan anlattı.