Vuhan’dan gelen ve karantina görev alan sağlık personeli Nevzat Kurulay A Haber’e konuştu

Türkiye'nin Çin'de yayılan koronavirüse karşı vatandaşlarını tahliye etmek için gönderdiği uçakta olan ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 10 gün karantinada kaldıktan sonra evde gözetim altında kalmak üzere taburcu edilen sağlık personeli Nevzat Kuralay yaşadıklarını A Haber’e anlattı. Nevzat Kuralay, “Zorlu bir süreçti ancak koordinasyonun güzel yapılması sayesinde her şey gayet güzel yolunda gitti. Ülkemizin çok iyi bir çalışma yaptığını söylemeliyim. Başından sonuna kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan bu olayı atlattığımız için çok gururluyum. Getirdiğimiz vatandaşlarımızdan ve diğer kardeş vatandaşlarımızdan (Gürcistan-Arnavut-Azerbaycan) bir virüs çıkmadı.” İfadelerini kullandı. Kuralay, "Sağlık personeli olduğumdan dolayı 10 gün karantinada kaldıktan sonra evde gözetim altında kalmak şartıyla taburcu edildim. Türkiye süreci etkili şekilde yürütüyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinadaki vatandaşlarımıza 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet sunuluyor" diye konuştu.