Venezuela Büyükelçisi Jose Bracho Reyes A Haber'e konuştu: Erdoğan ve Maduro...

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planladığı ileri sürüldü. Peki, iki ülke arasında yeni bir dönemin başlaması mümkün mü? Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes A Haber'e Konuştu. Türkiye ile kurdukları ilişkiyi örnek gösterdi. Washington yönetimine yapıcı mesajlar gönderdi. Jose Bracho Reyes, “Devlet Başkanımız Nickolas Maduro hem de Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok cesur bir duruşa sahipler” dedi. Reyes, ayrıca ABD’ye Türkiye göndermesinde de bulundu. İşte A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı…

Soru: Güney Amerika ülkesi Venezuela'da kısa süre önce parlamento seçimleri gerçekleşti ve seçimin galibi devlet başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki parti oldu. Peki, bundan sonra Venezuela'yı nasıl bir dönem bekliyor? ABD ile ilişkiler ne yönde ilerleyecek? Sayın Reyes önce Türkiye ile olan ilişkilerle başlayalım. Venezuela ve Türkiye arasındaki ilişkiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro döneminde en üst seviyeye çıktı. İki ülke arasındaki işbirliği bölgede nasıl bir önem taşıyor?

Jose Bracho Reyes: Venezuela açısından Türkiye ile olan ilişkiler günümüzde artık en önem verdiğimiz ilişkiler arasında. Latin Amerika bölgesi açısından bakacak olursak, Türkiye gerçekten Latin Amerika'da çok önemli bir yere sahip olabilir. Türkiye'nin Latin Amerika'daki ilişkileri açısından Venezuela'nın artık bir operasyon merkezi haline gelmesini biz arzu ediyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin deneyiminden ve sahip olduğu olanaklardan yararlanmayı oldukça fazla arzu ediyoruz. Bizim için Türkiye aslında rol model alabileceğimiz, tarihsel açıdan büyük bir geçmişe sahip ülke. Türkiye ülke olarak, halk olarak gerçekten emperyalist saldırılara karşı direnmeyi bilmiş. Bunu Çanakkale'den günümüze kadar görebiliyoruz ve bu direnişi sayesinde bütünlüğünü bağımsızlığını bütün alanlarında koruyabilmiş bir ülke Türkiye ve bu deneyimleri gerçekten oldukça faydalı olacaktır. Açıkçası biz Türkiye ile geliştirebileceğimiz her türlü alanda işbirliğine açığız. Aslında bu birlikte çalışmayı yürütebileceğimiz en önemli alanlar tarım olabilir, turizm olabilir, enerji olabilir, petrol, madencilik, sanayi olabilir.

Soru: 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkan Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olmuştu. Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi gerçekleştirilmek istendiğinde de en sert tepki Türkiye'den gelmişti. İki liderin dünyaya örnek olan bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Jose Bracho Reyes: Aslına bakarsak sorunun cevabı kendi içinde yatmakta. Gerçekten hem Devlet Başkanımız Nicolas Maduro hem de Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan çok cesur bir duruşa sahipler ve her iki ülkede de anayasal düzenin değişmesini isteyen girişimler olduğundan bu iki devlet lideri de kendi ülkelerinde ön plana çıkarak bu girişimleri lanetlediler. Onlara karşı bir pozisyon belirlediler. Umut ediyoruz bu iki ülke devlet başkanının göstermiş olduğu çok cesur tavrı diğer ülke başkanları da gösterme cesaretinde bulunurlar. Çünkü demokratik düzeni savunmak için bu iki başkanın tavırları gerçekten takip edilmesi gereken cesur davranışlar.

SORU: ABD, Trump yönetimi boyunca muhalif Juan Guaido'ya ve Guaido'nun gayrimeşru adımlarına destek verdi. Biden dönemiyle birlikte ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir mi? Maduro yönetiminin Biden yönetiminden beklentileri neler?

Jose Bracho Reyes: Bizim hükümetimizin ABD ile ilişki kurmak hususunda gerçekten oldukça iyi bir niyeti var, oldukça güzel beklentileri var. Ancak tabi ki bu diplomatik alanda kurulması gereken ilişkiler iki tarafında saygı çerçevesi içinde hareket etmesi ile mümkün olacak. Ve de tabi ki ABD'nin kendi Venezuela halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duymasıyla mümkün olabilir. Aslında Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesini tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'tı ve bu kişiyi tanıyarak gerçekten hem siyasi hem de diplomatik olarak çok büyük bir hata işledi. Çünkü BM'ye dönüp baktığınızda ise BM'ye dahil bütün devletlerin büyük bir çoğunluğu Venezuela'nın şu anda meşru ve seçilmiş hükümeti olan Nikolas Maduro'nun hükümetini tanıdılar. Bizim ABD'den beklediğimiz şey sağduyu, sağduyuya dayalı bir diyalog kurulması.

SORU: Venezuela, Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olarak biliniyor. Bu yüzden ABD, Venezuela'da Washington'a yakın bir ismin mi görev almasını istiyor? Venezuela, ABD için nasıl bir öneme sahip?

Jose Bracho Reyes: Bizlere, Venezuela'ya gezegenin, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan ülke pozisyonu öngörüldü. Böyle bir pozisyonumuz var. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahibiz. Ama tabi ki bunun yanı sıra sadece petrol değil Tatlısu rezervlerimiz de dünyanın en büyük rezervlerinden biri durumunda. Tabi ki bu durum ABD'ye temelini veren uluslararası şirketlerin ilgisini çekiyor ki bu noktada ABD kendi hegemonik bakış açısıyla Venezuela'nın kaynaklarını, Venezuela'nın halkının sahip olduğu kaynaklarını kontrol etmeye çalışıyor. Bununla birlikte tabi ki ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda yürütmüş olduğu siyasete baktığımızda bizleri hep üstten gören kibirli bir bakış açısı var ki umuyorum bu durum yeni hükümetle birlikte değişir. Ancak bu değişmediği durumda da biz tabi ki Bolivarcı Hükümet olarak halkımızı her zaman için savunmaya hazırız. Bizim Türkiye ile sahip olduğumuz ilişkilere baktığımızda burada buna çok güzel bir örnek görüyoruz. Çünkü biz Türkiye ile olan ilişkilerimizde her zaman samimiyeti ön plana koyuyoruz ve her zaman için doğru ve samimi ilişkiler kuruyoruz. Türkiye'ye gerçekten çok büyük bir saygı duyuyoruz. Bizler artık ABD'nin gerçekten ortak duyguları artık telafi etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar zarar verilen ortak duyguları telafi etmesini öngörüyoruz ki artık iki ülke arasından hegemoniye dayanmayan, kibre dayanmayan bir iletişim köprüsü oluşabilsin.