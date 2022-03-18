18 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Varoluş mücadelesi Çanakkale! Şehitler Abidesi’nin dersleri…

Varoluş mücadelesi Çanakkale! Şehitler Abidesi’nin dersleri…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2022 09:54
Türk milletinin varoluş mücadelesini verdiği tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi büyük dersleri de içinde barındırıyor. Burada koyun koyuna yatan ve bir millete geleceği emanet eden şehitler bulunuyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayburt’ta bugün okullar tatil mi?
Bayburt'ta bugün okullar tatil mi?
Varoluş mücadelesi Çanakkale!
Varoluş mücadelesi Çanakkale!
İstanbul’da bugün okullar tatil mi?
İstanbul'da bugün okullar tatil mi?
İşte dev projenin bağlantı noktaları
İşte dev projenin bağlantı noktaları
Dirilişten kurtuluşa Çanakkale!
Dirilişten kurtuluşa Çanakkale!
Çanakkale Zaferi’nin kahraman alayı!
Çanakkale Zaferi’nin kahraman alayı!
Çanakkale şehitleri törenle anıldı
Çanakkale şehitleri törenle anıldı
Simgelerin Köprüsü’nde tarihi anlar!
Simgelerin Köprüsü’nde tarihi anlar!
Simgelerin köprüsü bugün açılıyor
Simgelerin köprüsü bugün açılıyor
Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası!
Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası!
CHP’li ve AK Partili belediye farkı
CHP’li ve AK Partili belediye farkı
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti
Daha Fazla Video Göster