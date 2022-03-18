Varoluş mücadelesi Çanakkale! Şehitler Abidesi’nin dersleri…

Türk milletinin varoluş mücadelesini verdiği tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi büyük dersleri de içinde barındırıyor. Burada koyun koyuna yatan ve bir millete geleceği emanet eden şehitler bulunuyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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