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Vapurda yer kavgasına biber gazlı müdahale! Tartıştığı kadınlara biber gazı sıktı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 13.04.2024 09:14
İstanbul'da vapur yolculuğu yapan kadınlar arasında kavga çıktı. Öfkesini kontrol edemeyen bir anne çocuklarıyla tartışmaya giren kadınlara biber gazı sıktı. O anlar bakın nasıl kayda geçti.
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