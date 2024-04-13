Vapurda yer kavgasına biber gazlı müdahale! Tartıştığı kadınlara biber gazı sıktı

İstanbul'da vapur yolculuğu yapan kadınlar arasında kavga çıktı. Öfkesini kontrol edemeyen bir anne çocuklarıyla tartışmaya giren kadınlara biber gazı sıktı. O anlar bakın nasıl kayda geçti.

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