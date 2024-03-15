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Van’da seçim atmosferi! Arvas: 2004'teki gibi 2024'te de kazanacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 23:13
Yerel seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı saha çalışmalarına devam ediyor. A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Abdulahat Arvas Van’daki seçiç çalışmalarında ve projelerinden bahsetti. Bunların yanı sıra Arvas “İstanbul’daki Vanlılara sesleniyorum AK Parti belediyeciliğine ve Murat Kurum’a destek verin” dedi. İşte detaylar…
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