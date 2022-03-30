30 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vali Ali Yerlikaya'dan büyük İstanbul depremi açıklaması! Dua ederek bekleyemeyiz
Beklenen büyük İstanbul depremi gündem olmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirdiği toplantıda depreme karşı alınabilecek önlemler hakkında açıklama yaptı. Büyük İstanbul depremine de değinen Vali Yerlikaya, "Zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz" dedi.