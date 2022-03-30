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Vali Ali Yerlikaya'dan büyük İstanbul depremi açıklaması! Dua ederek bekleyemeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2022 16:18
Beklenen büyük İstanbul depremi gündem olmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirdiği toplantıda depreme karşı alınabilecek önlemler hakkında açıklama yaptı. Büyük İstanbul depremine de değinen Vali Yerlikaya, "Zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz" dedi.
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