18 Nisan 2024, Perşembe
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Uzman isimler Tokat depremi için "uyarı niteliğinde" dedi! Kuzey Anadolu Fay Hattını etkiler mi?
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Mehmet Ali Özdemir Tokat depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bu deprem bir uyarı niteliğindeydi" diyen Özdemir Tokat'taki 5.6'lık deprem için "kuzey Anadolu fay hattında herhangi bir yeri de tetiklemesi beklenemez." dedi. İşte Özdemir'in açıklamaları...