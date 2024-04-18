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Uzman isimler Tokat depremi için "uyarı niteliğinde" dedi! Kuzey Anadolu Fay Hattını etkiler mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 22:32
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Mehmet Ali Özdemir Tokat depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bu deprem bir uyarı niteliğindeydi" diyen Özdemir Tokat'taki 5.6'lık deprem için "kuzey Anadolu fay hattında herhangi bir yeri de tetiklemesi beklenemez." dedi. İşte Özdemir'in açıklamaları...
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Uzman isim 5.6’lık deprem için uyarı niteliğinde dedi!
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