1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Hak-İş işçi bayramını Kocaeli'de kutladı

1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı bir diğer nokta ise Kocaeli oldu. Hak-İş işçi bayramını Kocaeli'de kutladı. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları canlı yayında anlattı.

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