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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Hak-İş işçi bayramını Kocaeli'de kutladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 13:05
1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı bir diğer nokta ise Kocaeli oldu. Hak-İş işçi bayramını Kocaeli'de kutladı. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları canlı yayında anlattı.
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