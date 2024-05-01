Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Helal rızık peşinde koşan işçi kardeşlerimi selamlıyorum

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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