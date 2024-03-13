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Üst geçitlerdeki yüksekliğin kriteri ne? TIR'lardaki konteyner yüksekliği neye göre belirleniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 13:46
İstanbul Bakırköy’de 4 kişinin öldüğü TIR kazasında şoför tutuklandı. Kaza sonrası TIR'ların konteyner yüksekliği tartışma konusu oldu. Peki TIR'lardaki konteyner yüksekliği ne kadar olmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Üyesi Orhan Kemal Yüksel anlattı.
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