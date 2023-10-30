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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı’ndan İsrail'e uyarı: Yardımların engellenmesi suçtur

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Giriş: 30.10.2023 15:24
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Gazze'ye temel insani ihtiyaçların askıya alınmasının Cenevre Anlaşması uyarınca suç sayılabileceğini belirtti. Başsavcı Han İsrail'i uyardı.
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