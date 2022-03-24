24 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna’dan kaçış noktası: Lviv! İşte bölgeden son durum
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken savaş noktalarından kaçanların güzergahı Lviv oluyor. İnsanlar buradan sınırı geçerek Avrupa’ya göç ediyor. Lviv’de bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, “Lviv Ukrayna’nın Batı’ya açılan kapısı. Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerden kaçanlar bu noktaya doğru günlerdir gelmeye devam ediyor. İnsanlar buradan trenle ve otobüsle sınırı geçmeye çalışıyor.” dedi.