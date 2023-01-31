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Türkiye’yi krize götüren koalisyonlar! 6’lı koalisyonun vesayet özleminin sebebi ne?

A Haber
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Giriş: 31.01.2023 15:06
Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken 6’lı muhalefet partisi, 'parlamenter sisteme dönme' vaadinde bulunuyor, Türkiye'nin kazanımlarını açıkça hedef alıyorlar. Oysa parlamenter sistem Türkiye'ye kaos ve  istikrarsızlıktan başka bir şey getirmedi. Örneğin 1991- 2002 yılları arasında, Türkiye'de 11 yılda tam dokuz kez iktidar değişti. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, o karanlık yılları anlatan bir dosya hazırladı. İşte tüm detaylar…
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