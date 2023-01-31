Türkiye’yi krize götüren koalisyonlar! 6’lı koalisyonun vesayet özleminin sebebi ne?

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken 6’lı muhalefet partisi, 'parlamenter sisteme dönme' vaadinde bulunuyor, Türkiye'nin kazanımlarını açıkça hedef alıyorlar. Oysa parlamenter sistem Türkiye'ye kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmedi. Örneğin 1991- 2002 yılları arasında, Türkiye'de 11 yılda tam dokuz kez iktidar değişti. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, o karanlık yılları anlatan bir dosya hazırladı. İşte tüm detaylar…

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