DEAŞ'ın bombacısı Beykoz'da yakalandı! Hedef 1 Mayıs törenler mi?

Bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı terörist İstanbul Beykoz’da yakalandı. Operasyonda bomba yapımında kullanılan çok miktarda kimyasal madde de ele geçirildi. 2 kişi ve onlarla bağlantılı olan 6 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı. İşte detaylar…

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