29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DEAŞ'ın bombacısı Beykoz'da yakalandı! Hedef 1 Mayıs törenler mi?

DEAŞ'ın bombacısı Beykoz'da yakalandı! Hedef 1 Mayıs törenler mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 17:52
Güncelleme:29.04.2024 17:52
Bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı terörist İstanbul Beykoz’da yakalandı. Operasyonda bomba yapımında kullanılan çok miktarda kimyasal madde de ele geçirildi. 2 kişi ve onlarla bağlantılı olan 6 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEAŞ’ın bombacısı Beykoz’da yakalandı!
DEAŞ'ın bombacısı Beykoz'da yakalandı!
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi...
Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesi...
İşte görüşmeden ilk kareler
İşte görüşmeden ilk kareler
Ankara’da sürpriz zirve!
Ankara'da sürpriz zirve!
Siyah havuçta hasar zamanı!
Siyah havuçta hasar zamanı!
TikTok ulusal güvenlik sorunu haline geldi
"TikTok ulusal güvenlik sorunu haline geldi"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Ege’de askeri hareketlilik arttı!
Ege'de askeri hareketlilik arttı!
MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe
MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe
Riyad’da Türkiye-ABD zirvesi
Riyad'da Türkiye-ABD zirvesi
Blinken’a “ikiyüzlü” soru
Blinken’a “ikiyüzlü” soru
Daha Fazla Video Göster