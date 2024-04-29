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Tiktok kullanıcısı anne gözaltına alındı! Canlı yayında şiddet gören çocuğa koruma

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 19:16
Sosyal medya platformu Tiktok'ta bir 'anne' çocuğu yaralıyken dakikalarca canlı yayın yaptı. Kadının Tiktok hesabı kapatılırken hakkında iki ayrı suç yüzünden soruşturma başlatıldı. Çocuk ise devlet korumasına alındı.
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