Tiktok kullanıcısı anne gözaltına alındı! Canlı yayında şiddet gören çocuğa koruma

Sosyal medya platformu Tiktok'ta bir 'anne' çocuğu yaralıyken dakikalarca canlı yayın yaptı. Kadının Tiktok hesabı kapatılırken hakkında iki ayrı suç yüzünden soruşturma başlatıldı. Çocuk ise devlet korumasına alındı.

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