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Başkan Erdoğan- Devlet Bahçeli zirvesi! İşte görüşmeden ilk kareler

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.04.2024 16:16
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Bahçeli’nin konutunda bir araya geldi. Görüşmeden ilk kareler geldi. İşte o görüntüler…
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İşte görüşmeden ilk kareler
İşte görüşmeden ilk kareler
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