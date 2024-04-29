Başkan Erdoğan- Devlet Bahçeli zirvesi! İşte görüşmeden ilk kareler

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Bahçeli’nin konutunda bir araya geldi. Görüşmeden ilk kareler geldi. İşte o görüntüler…

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