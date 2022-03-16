Türkiye’ye son 8 gün 5. lider! Polonya Cumhurbaşkanı Duda bugün Ankara'ya geliyor

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın durdurulması için diplomatik temasların süreceği mesajını verdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda bugün Ankara'ya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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