16 Mart 2022, Çarşamba
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Türkiye’ye son 8 gün 5. lider! Polonya Cumhurbaşkanı Duda bugün Ankara'ya geliyor
Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın durdurulması için diplomatik temasların süreceği mesajını verdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda bugün Ankara'ya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.