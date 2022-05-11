Türkiye’nin Ukrayna diplomasisi sürüyor! Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs’ta ABD’ye gidecek

Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında İnsani Temas Grubu kapsamında görüşme yapılabileceği öğrenildi. Bu arada, Mısır ile normalleşme kapsamında önümüzdeki günlerde önemli adımlar atılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 19 Mayıs’ta ABD’ye gidecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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