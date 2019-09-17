BİZE ULAŞIN
17.09.2019
Türkiye'nin en büyüğü... ''ATLAS'' TEKNOFEST'te |Video
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihlerine kadar meraklıları ağırlayacak olan TEKNOFEST ilk gününde bir ilke imzasını attı. Türkiye'nin en büyük nakliye uçağı ''ATLAS'' TEKNOFEST'teki yerini aldı. A Haber Muhabiri Emirhan Ergen TEKNOFEST'in en büyük uçağından aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.