Türkiye'nin en büyüğü... ''ATLAS'' TEKNOFEST'te |Video

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihlerine kadar meraklıları ağırlayacak olan TEKNOFEST ilk gününde bir ilke imzasını attı. Türkiye'nin en büyük nakliye uçağı ''ATLAS'' TEKNOFEST'teki yerini aldı. A Haber Muhabiri Emirhan Ergen TEKNOFEST'in en büyük uçağından aktardı.