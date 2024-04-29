29 Nisan 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan AFAD - DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AFAD – DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Karadeniz'de sel riskinin azaltılması için 13 ilde çalışmaların başladığını vurgularken kentsel dönüşümün de bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Deprem bölgesinde her ay 10-15 bin konut teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan "Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek" dedi. İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmesine de değinen Başkan Erdoğan "İstanbul'un göbeğinde çok basit önlemler alınmadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...