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PKK 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı! Talimat Kandil sapığı Duran Kalkan'dan icraat DEM Parti'den

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 23:06
Köşeye sıkışan PKK, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'özgürlük' zılgıtı çeken PKK komitesi, "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli" diyerek DEM Parti'ye yol haritası çizdi. Kandil sapığı Duran Kalkan da "1 Mayıs'ta özgürlük hamlemizi yeni bir zirve haline getirmeliyiz" deyip Öcalan'a özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyledi. Talimatı alan DEM Parti vakit kaybetmeksizin harekete geçti.
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