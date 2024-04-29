29 Nisan 2024, Pazartesi
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PKK 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı! Talimat Kandil sapığı Duran Kalkan'dan icraat DEM Parti'den
Köşeye sıkışan PKK, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'özgürlük' zılgıtı çeken PKK komitesi, "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli" diyerek DEM Parti'ye yol haritası çizdi. Kandil sapığı Duran Kalkan da "1 Mayıs'ta özgürlük hamlemizi yeni bir zirve haline getirmeliyiz" deyip Öcalan'a özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyledi. Talimatı alan DEM Parti vakit kaybetmeksizin harekete geçti.