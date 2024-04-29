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TikTok yetkilileri Meclis’e çağrıldı! TikTok ulusal güvenlik sorunu haline geldi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.04.2024 15:55
Sosyal ağlardan biri olan TikTok'taki paylaşımlar tepkilere neden oluyor. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na şikayet yağıyor. Komisyon, TikTok yetkililerini bir kez daha davet edecek. TikTok Türkiye yöneticisi Emir Gelen ise platformun güvenliğini ciddiye aldıklarını savundu pek çok aykırı paylaşımları kaldırdıklarını söyledi.
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