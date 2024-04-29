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Ege'de askeri hareketlilik arttı! ABD donanmasına ait uçak gemisi Girit'te askeri üsse ulaştı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.04.2024 15:34
Ege Denizi’nde askeri hareketlilik arttı. ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Girit'teki üsse demir attı. Aynı tarihlerde Fransa'nın savaş gemisi de Girit'te olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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