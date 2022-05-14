14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Türkiye'nin 58. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları...