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Türkiye’de et lobisi-baronu mu var? Türkiye’de et fiyatlarını kimler yükseltiyor?

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Giriş: 21.04.2022 10:29
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çelik'in açıklamaları, et sektöründe yeni bir tartışma başlattı. Nihat Çelik'e göre Türkiye'de et lobisi var ve bu lobi, etin fahiş fiyatlarla tüketicinin sofrasına gitmesine sebep oluyorlar. Peki etin şu an fiyatı ne olmalı? Hem üretici hem kasap hem de marketlerde fiyatlar nasıl? İşte tüm cevaplar…
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