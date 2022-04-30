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Türkiye Yunanistan'ın provokasyonuna geçit vermedi! Tatbikat resti

A Haber
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Giriş: 30.04.2022 11:39
Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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