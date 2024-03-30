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Türkiye yarın sandık başında! Okullarda hazırlıklar devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 15:42
Türkiye yarın sandığa gidiyor. Yerel seçimde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar devam ediyor. Peki, sandıklar kuruldu mu? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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