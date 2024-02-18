Türkiye neden F-35 programından çıkarıldı? | ANALİZ

ABD Türkiye'ye yeni F-16 uçakları, modernizasyon kitleri ve yüksek sayıda silah sisteminin satışını onayladı. Aynı şekilde Yunanistan'ın F-35 uçağı talebi de karşılandı. Peki bu satış kararları ile bölgesel güç dengeleri nasıl değişir? Washington yönetimi, Ege ve çevresinde nasıl bir siyaset izliyor? Detaylar analiz haberimizde...

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