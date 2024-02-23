Türkiye – Mısır ilişkilerinde yeni sayfa | ANALİZ

12 yıllık bir aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulundu Başkan Erdoğan. Birçok anlaşma imzalandı. Böylelikle yeni bir dönem başladı Ankara - Kahire hattında. Detaylar Türkiye - Mısır ilişkilerindeki tarihsel süreci mercek altına aldığımız analiz haberimizde...

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