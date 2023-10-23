23 Ekim 2023, Pazartesi
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Türkiye kış için hazırlıklarını tamamladı! Doğal gaz depoları dolu
Türkiye soğuk havaların etkisi altına girmeye başlarken vatandaşların kışı rahat geçirebilmeleri için Tuz Gölü ve Silivri Doğal Gaz Depoları tam kapasiteye çıkarıldı. Böylece Türkiye'nin konutlarındaki doğal gaz tüketiminin yarısı devlet tarafından karşılanacak.