01 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye enerjide merkez üssü olma yolunda | ANALİZ
İsrail-Hamas arasındaki savaşa odaklanan ABD,Rusya-Ukrayna savaşını ve etkilerini unuttu gibi. ABD, Avrupa'yı enerji krizine sürükleyen Putin'e engel olamadı. İşte bu dönemde Türkiye, yaptığı atılımlarla enerjide kilit konuma geldi. Detaylar ekibimizden Aykut Gül'ün hazırladığı milli enerji hamlelerine ilişkin analiz haberinde...