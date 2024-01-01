Türkiye enerjide merkez üssü olma yolunda | ANALİZ

İsrail-Hamas arasındaki savaşa odaklanan ABD,Rusya-Ukrayna savaşını ve etkilerini unuttu gibi. ABD, Avrupa'yı enerji krizine sürükleyen Putin'e engel olamadı. İşte bu dönemde Türkiye, yaptığı atılımlarla enerjide kilit konuma geldi. Detaylar ekibimizden Aykut Gül'ün hazırladığı milli enerji hamlelerine ilişkin analiz haberinde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN