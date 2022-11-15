16 Kasım 2022, Çarşamba
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Türkiye diplomasinin merkezi oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliğinde ABD ve Rusya'nın istihbarat başkanları Ankara'da bir araya geldi. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Türkiye bugün hem sahada kazanıyor sahada kazandığı zaferi de masaya yansıtıyor." dedi.