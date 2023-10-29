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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! SoloTürk Ankara semalarında gösteri uçuşu yapıyor

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 13:59
Türkiye’nin kuruluşunun 100. Yılı büyük coşkuyla kutlanıyor.  SoloTürk Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle gösteri izlerken cep telefonları ile de bu anı ölümsüzleştirdi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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