Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! SoloTürk Ankara semalarında gösteri uçuşu yapıyor

Türkiye’nin kuruluşunun 100. Yılı büyük coşkuyla kutlanıyor. SoloTürk Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle gösteri izlerken cep telefonları ile de bu anı ölümsüzleştirdi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN