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Türkiye adım adım uzaya! İşte Ay Görevi için kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2022 10:13
Türkiye'nin Milli Uzay Programı dünya çapında heyecanla takip ediliyor. Hedeflerine adım adım ilerleyen Türkiye'nin listesinde yerli ve milli olarak geliştirilen roketle Ay'a ulaşma da var. DeltaV Uzay Teknolojileri'nin çalışmalarında gelişen çalışmaların son güncellemeleri aktarıldı. 'Ay Görevi'nde kullanılacak 'Milli Hibrit İtki Sistemi'nin yeni detayları paylaşıldı.
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