Başkan Erdoğan: Erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz
Başkan Erdoğan: Erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz

Başkan Erdoğan: Erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz

ahaber.com.tr
25.11.2025 15:25
Şiddetsiz bir toplum inşası için delile dayalı politikalarla güvenli kamusal ve dijital alanları yaygınlaştıracaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi. Erken uyarı ve müdahale sistemlerinin geliştirileceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunun altını çizdi.
